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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Компанія Volocopter показала своє комерційне автономне аеротаксі

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Повітряне таксі VoloCity - фото 1
Повітряне таксі VoloCity / engadget

Компанія Volocopter випробувала своє перше комерційне повітряне таксі VoloCity. Тестовий політ здійснили з Німеччини в аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

Повітряне таксі VoloCity розроблене для використання як міський транспорт на вимогу, воно може перевозити двох пасажирів і їхню ручну поклажу.

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"VoloCity прибув в Гельсінкі-Вантаа з Німеччини. Під час польоту ним керували пілоти, проте в майбутньому аеротаксі буде перевозити клієнтів повністю в режимі автопілота", – наголошується в офіційному повідомленні.

Літальний засіб здатний подолати на одному заряді 35 км при швидкості польоту 110 км/год.

Експерти вважають, що компанія зробила великий крок вперед. Однак перш ніж Volocopter зможе пропонувати комерційні поїздки, йому потрібно буде створити інфраструктуру зльоту і посадки і інтегруватися в системи управління повітряним рухом.

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Джерело: engadget
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