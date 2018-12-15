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Компанія Volkswagen безкоштовно відреставрувала Beetle, що проїхав півмільйона кілометрів

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Volkswagen безкоштовно відреставрувала автомобіль Beetle - фото 1
Volkswagen безкоштовно відреставрувала автомобіль Beetle / carlist

Компанія Volkswagen безкоштовно відреставрувала автомобіль Beetle мешканки Кардіффа, США, який використовувався практично щодня з 1966 року і проїхав понад 560 000 км.

Beetle був куплений у грудні 1966 року і належить Кетлін Брукс, жительці американського Кардіффа. Автомобіль використовувався з моменту покупки активно, практично щодня, і він проїхав за цей час понад 560 000 км. Раритетну машину запропонував безкоштовно відреставрувати місцевий підрозділ Volkswagen – і ось, через рік, автомобіль готовий.

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Відреставрований Volkswagen Beetle
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Відреставрований Volkswagen Beetle
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Відреставрований Volkswagen Beetle

Фахівці Volkswagen замінили Beetle Брукс 40% деталей – при цьому 347 деталей залишилися оригінальними, але відреставрованими. Інженери відновили оригінальний колір Beetle завдяки взятому аналізу зразка фарби. Серед іншого, машині оновили підвіску, перебрали двигун і трансмісію, а також встановили нове радіо, стилізоване під оригінальний Beetle.

Як зазначає менеджер проекту Аугусто Замудіо (Augusto Zamudio), метою було не привести Beetle до стану музейного експоната, а зробити машину придатною для подальшого приємного використання.

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Volkswagen Beetle
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Volkswagen Beetle
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Volkswagen Beetle
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Volkswagen Beetle

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Джерело: carlist
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