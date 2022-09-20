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Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії

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Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії - фото 1

Компанія Ulefone, яка спеціалізується на випуску захищених смартфонів, показала модель Power Armor 16 Pro, яка точно виділяється на тлі всіх інших телефонів. Основною фішкою гаджета є потужний звук.

За офіційною заявою, задня частина Power Armor 16 Pro оснащена великим динаміком, а його гучність може досягати 122 дБ. Виробник запевняє, що це найгучніший смартфон в історії.

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Ulefone заявляє, що цю особливість можна використовувати не лише для прослуховування музики, а й у надзвичайній ситуації. Достатньо запустити сигнал тривоги, щоб привернути увагу на великій відстані.

Смартфон оснащений однокристальною системою MediaTek Helio P22 під управлінням операційної системи Android 12, 5,93-дюймовим екраном роздільною здатністю HD+ та акумулятором місткістю 9600 мА•год. Телефон відповідає ступеню захисту IP68/69K та вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810G.

Компанія поки не оголосила ціну та дату випуску смартфона.

Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії - фото 513360
Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії - фото 513361
Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії - фото 513359

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