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Компанія Subaru повністю зупинила виробництво на японському заводі

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Завод тимчасово закрили через виявлені неполадки в автомобілях - фото 1
Завод тимчасово закрили через виявлені неполадки в автомобілях

Компанія Subaru зупинила збірку та відвантаження автомобілів зі свого головного японського заводу – фабрики Гунма Ядзіма. Причиною став виявлений дефект блоку електропідсилювача керма, який встановлюється на моделі Forester, Impreza і XV.

Через те, що на підприємстві збирають й інші моделі, то їх виробництво також вирішено тимчасово припинити.

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На час розслідування Subaru в офіційному повідомленні рекомендує власникам автомобілів, випущених з кінця грудня 2018 по 16 січня 2019 року, у разі виявлення несправності кермового управління, негайно звернутися до дилера. Проблема може виражатися в індикації помилки підсилювача керма на приладовій панелі та його повній непрацездатності.

Дилери рекомендують звертатися до СЦ у разі виявлення несправностей - фото 303162
Дилери рекомендують звертатися до СЦ у разі виявлення несправностей / autoevolution

Компанія продовжує вивчення причин виникнення дефекту, а також перевіряє сам блок підсилювача керма. Коли виробництво на фабриці Ядзіма буде відновлено, поки невідомо.

У серпні минулого року Subaru довелося відкликати та знищити 293 кросовери Ascent через те, що у них були відсутні зварні шви на центральній стійці кузова. Дилери встигли передати клієнтам тільки дев'ять дефектних машин.

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Джерело: Motor
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