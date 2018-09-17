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Компанія Samsung назвала дату наступної презентації нового пристрою
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Samsung опублікувала тизер-запрошення, згідно з яким новий пристрій лінійки Galaxy вийде вже 11 жовтня. Цілком ймовірно, що цим пристроєм виявиться смартфон з чотирма основними камерами.
"Новий пристрій Samsung Galaxy пропонує більше способів висловити себе, ніж будь-коли раніше", – йдеться в анонсі. Також творці гаджета обіцяють "в чотири рази більше веселощів" (4x fun).
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Саме в слогані "4x fun" багато побачили натяк на анонс смартфона з основною камерою, яка складається з чотирьох різних модулів. Таке припущення здається логічним, хоча випуск подібної моделі зараз здається малоймовірним.
Також слоган в запрошенні може натякати і на дві подвійні камери – основну і фронтальну. Зараз у Samsung є кілька смартфонів з подвійними основними або фронтальними камерами, потрійні камери можуть отримати смартфони серії Galaxy A (2019) і Galaxy S10.
Окремо відзначається, що в запрошенні згадується слово "пристрій" (device), тобто новинка не обов'язково повинна бути телефоном. Це може виявитися і новий планшет серії Galaxy, на кшталт величезного Galaxy View 2. На думку журналістів, "це схоже на онлайн-подію, і ми сумніваємося, що Samsung представить свій новий пристрій так тихо".
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