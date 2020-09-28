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Компанія Realme представить перший у світі телевізор SLED 4K: чим він особливий

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Телевізор Realme - фото 1
Телевізор Realme / ixbt

Компанія Realme анонсувала перший у світі смарттелевізор SLED 4K з надширокою кольоровою гамою, а також сертифікацію TUV Rheinland для роботи з низьким рівнем синього світла.

За заявою компанії, смарттелевізор 4K був розроблений у співпраці з Джоном Роймансом, вченим з SPD Technology, для розробки технології SLED. Новий телевізор Realme, по суті, буде цікавою альтернативою теперішнім телевізорам з дисплеями на квантових точках (QLED).

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SLED – це нововведення в області підсвічування, або, іншими словами, новий підхід до старої доброї формули РК-дисплея. У 55-дюймовому телевізорі Realme SLED 4K Smart TV використовується підсвічування RGB, що перетворює його на білий колір і знижує шкідливий вплив синього світла, а також забезпечує вищу чистоту кольору, повідомляє компанія.

За повідомленнями Realme, технологія SLED краще підходить для розв'язання проблеми загальної якості зображення, ніж телевізори QLED. Крім того, SLED випромінює менше синього світла, ніж телевізори QLED, що краще для очей користувача.

Компанія Realme представить перший у світі телевізор SLED 4K: чим він особливий - фото 427781

Компанія Realme представить перший у світі телевізор SLED 4K: чим він особливий - фото 427782

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Джерело: timesnownews
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