Компанія Realme представить перший у світі телевізор SLED 4K: чим він особливий

Компанія Realme анонсувала перший у світі смарттелевізор SLED 4K з надширокою кольоровою гамою, а також сертифікацію TUV Rheinland для роботи з низьким рівнем синього світла.

За заявою компанії, смарттелевізор 4K був розроблений у співпраці з Джоном Роймансом, вченим з SPD Technology, для розробки технології SLED. Новий телевізор Realme, по суті, буде цікавою альтернативою теперішнім телевізорам з дисплеями на квантових точках (QLED).

І ще: Новий Samsung Galaxy S20 Fan Edition розпакували під водою: круте відео

SLED – це нововведення в області підсвічування, або, іншими словами, новий підхід до старої доброї формули РК-дисплея. У 55-дюймовому телевізорі Realme SLED 4K Smart TV використовується підсвічування RGB, що перетворює його на білий колір і знижує шкідливий вплив синього світла, а також забезпечує вищу чистоту кольору, повідомляє компанія.

За повідомленнями Realme, технологія SLED краще підходить для розв'язання проблеми загальної якості зображення, ніж телевізори QLED. Крім того, SLED випромінює менше синього світла, ніж телевізори QLED, що краще для очей користувача.

Це цікаво: У Windows XP знайшли секретну тему з елементами оформлення Mac OS: фотофакт