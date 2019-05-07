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Компанія Razer випустить тостер для геймерів: відео

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Тостер Razer - фото 1
Тостер Razer / overclockers

Тостер Razer повинен був бути першоквітневим жартом, але після поразки у суперечці про мільйон лайків компанія задумалася про створення гаджета. Глава компанії був змушений офіційно оголосити про вихід ігрового пристрою.

Ще у 2012 році фанат на ім'я Марк Візерс уклав угоду з генеральним директором Razer Мін-Лян Танем. Він побачив, як інший фанат Razer на ім'я Майкл зробив необдуманий коментар про тостер Razer – і загорівся цією ідеєю.

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Facebook-сторінка "Дайте нам тостер Razer" була створена до вересня 2013 року. 13 вересня 2013, Марк Візерс привернув увагу Мін-Лян Тана до цієї сторінки і директор Razer пообіцяв: "Якщо ви отримаєте мільйон лайків на своїй сторінці, я зроблю вам тостер Razer".

У 2016 році Razer випустила жартівливий першоквітневий ролик, в якому анонсувала тостер. Компанія навіть створила краудфандингову сторінку, але лише як жарт. Проте фанати пам'ятали про сторінку "Give us the Razer Toaster" і продовжували її лайкати. Через 5 років пост на Facebook зібрав близько 50 000 лайків, а 12 осіб зробили собі татуювання з тостером Razer.

Добре – я не думав, що ці хлопці збираються це зробити – але вони зробили. Договір, який ми зробили, полягав в тому, щоб набрати мільйон лайків, а кожне татуювання Razer Toaster еквівалентне 100 тисяч лайків. І тепер у них є 12 татуювань Razer Toaster, – написав мін-Лян Тан.

Крім цього, за словами Мін-Лян Тана, він створить свою команду, яка працюватиме над таким тостером.

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Джерело: slashgear
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