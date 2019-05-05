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У мережі показали концепт-відео зі складним iPad

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Колись може з'явитися складний iPad - фото 1
Колись може з'явитися складний iPad

Команда дизайнерів Astro HQ опублікувала відео з концептом складного iPad. За задумом творців ролика, представлений девайс буде поєднувати в собі функціонал планшета й ноутбука і повинен підтримувати як Apple Pencil, так і комп'ютерну мишу.

Журналісти 9to5Mac відзначають, що реліз складного iPhone відбудеться ще не скоро. Виходячи з цього, вони роблять висновок, що гнучкий планшет доведеться чекати ще довше. Але коли це зупиняло концептмейкерів?

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Девайс, представлений Astro HQ, є гібридом iPad і Mac. Автор зображень – Федеріко Данелл.

У мережі показали концепт-відео зі складним iPad - фото 325913

У мережі показали концепт-відео зі складним iPad - фото 325914

У мережі показали концепт-відео зі складним iPad - фото 325915

Наш концепт розширює межі iPad і Mac. Використовуючи сенсорний ввід і Apple Pencil, ми створили нові можливості для творчих процесів, які в іншому випадку були б обмежені мишею і клавіатурою, – розповіли творці відеоролика.

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Джерело: 9to5mac
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