Компанія Mercedes показала тизер електричного позашляховика

У блозі Mercedes був опублікований відеотизер, який відкрив дизайн серійної версії електричного кросовера EQC. Виробник обіцяє показати свій електрокросовер EQC вже 4 вересня в Стокгольмі.

Судячи з відео, зовнішність першого електричного кросовера Mercedes буде досить близька до стилю концепт-кара Generation EQ, який був представлений на автошоу в Парижі два роки тому. При цьому передня частина кузова вийшла дещо відмінною від прототипу. Загальний силует дизайнери залишили в колишньому вигляді.

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Оцінки продуктивності новинки вже добре відомі. Концепт оснастили двома електромоторами, які в сумі видають 408 кінських сил. Двигуни живляться від комплекту акумуляторів на 70 кВт-год, що забезпечують максимальний запас ходу без підзарядки до 500 кілометрів.

Очікується, що новий електромобіль Mercedes побудують на модульній платформі EVA (Electric Vehicle Architecture).

Концерн Mercedes-Benz вже почав приймати попередні замовлення на модель EQC, але поки тільки в Норвегії. Очікується, що кросовер повинен стати конкурентом британському Jaguar I-PACE.

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