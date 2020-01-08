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Компанія Mattel випустила першу ляльку з "порушенням слуху"

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Компанія Mattel випустила першу ляльку з "порушенням слуху" - фото 1

Бренд American Girl, що належить виробнику іграшок Mattel, випустив в США першу ляльку, що представляє людей з повною або частковою втратою слуху. Єдина її відмінність від інших моделей – слуховий апарат.

Ляльці дали ім'я Джосс Кендрік. За легендою Mattel, вона – захоплена спортсменка з вродженою втратою слуху і пристрастю до серфінгу. Фахівці компанії впевнені, що її образ допоможе дівчаткам з такою ж проблемою відчувати себе впевненіше. Ляльку вони представляли разом з 17-річною олімпійською чемпіонкою з серфінгу Кароліною Маркс.

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Цією ініціативою Mattel також хоче підвищити поінформованість про порушення слуху у дітей. Додатково бренд пожертвує 25 тисяч доларів Американської асоціації людей з порушеннями слуху.

Компанія Mattel випустила першу ляльку з 'порушенням слуху' - фото 378605

Компанія Mattel випустила першу ляльку з 'порушенням слуху' - фото 378606

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Джерело: cnn
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