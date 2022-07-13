Гапчинська зобразила Бориса Джонсона в образі ангела

Відома українська художниця Євгенія Гапчинська показала в мережі свою нову роботу. Свіжий арт вона присвятила британському прем'єр-міністру Борису Джонсону.

Так, Євгенія Гапчинська опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову картину, героєм якої став Борис Джонсон.

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Ілюстратор зобразила британського політика у діловому костюмі із зеленою краваткою у білий горошок. Усміхнений Джонсон з уже впізнаваною зачіскою тримає в руці великий прапор України, а за його спиною видніються маленькі крильця.

Художниця намалювала британця в образі ангела-охоронця. Проте слід додати, що Гапчинська часто зображує героїв своїх картин з крилами, асоціюючи їх з ангелами.

Наш ангел-помічник, – підписала картину авторка.

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