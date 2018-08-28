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Компанія LG представила смартфон G7 One на "голому" Android
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Напередодні виставки IFA 2018 компанія LG анонсувала смартфон G7 One – свій перший апарат на чистому Android.
Крім яскравого безрамкового дисплея, новинка отримала виділений ЦАП і захист за військовим стандартом MIL-STD 810G. Також була представлена і "молодша" версія пристрою під назвою LG G7 Fit.
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LG G7 One
"Серцем" LG G7 One став 8-ядерний чипсет Qualcomm Snapdragon 835. Також пристрій оснастили 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Об'єм вбудованого накопичувача дорівнює 32 ГБ, підтримується розширення внутрішнього сховища до 2 ТБ за допомогою слота microSD.
Смартфон отримав безрамковий IPS-дисплей діагоналлю 6,1 дюйма з "монобровою", співвідношенням сторін 19,5: 9 і роздільною здатністю 3120x1440 точок. Фотоможливості представлені основною камерою на 16 мегапікселів (f / 1,6) і фронтальною на 8 мегапікселів (f / 1,9). За звук відповідає виділений ЦАП Hi-Fi Quad.
Корпус апарату захищений від води і пилу по стандарту IP68, а відповідність військовому стандарту MIL-STD 810G підвищує стійкість гаджета до падінь й екстремальних умов експлуатації. На правій грані розташована кнопка швидкого запуску голосового помічника Google Assistant, дактилоскопічний сканер розмістився на задній кришці.
LG G7 One працює під управлінням чистої версії Android 8.1 Oreo без графічних надбудов і встановлених виробником програм. За автономність відповідає скромний акумулятор на 3 000 мАг.
LG G7 Fit
Ключові відмінності версії G7 Fit криються в апаратній начинці. "Молодша" модель оснащується чипсетом Snapdragon 821 і апертурою основного фотомодуля (f / 2,2). Крім того, використовується Android 8.1 Oreo з графічною оболонкою LG UX.
Відомо, що пристрої будуть поставлятися в двох варіантах забарвлення: чорному і блакитному для LG G7 One, платиново сірому і чорному для LG G7 Fit.
Технічні характеристики LG G7 One | LG G7 Fit:
- Дисплей: IPS 6,1 "(3120x1440), співвідношення сторін 19,5: 9;
- Чіпсет: Snapdragon 835, Adreno 540 GPU | Snapdragon 821, Adreno 530 GPU;
- ОЗУ: 4 ГБ LPDDR4X;
- Внутрішня пам'ять: 32 ГБ, microSD до 2 ТБ;
- Камери: 16 Мп (f / 1,6) + 8 Мп (f / 1,9) | 16 Мп (f / 2,2) + 8 Мп (f / 1,9);
- Звук: 32-бітний Hi-Fi ЦАП, динамік Boombox, FM-радіо;
- Акумулятор: 3 000 мАг з функцією швидкої зарядки Quick Charge 3.0;
- Розблокування: дактилоскопічний сканер;
- Захист: Від пилу і вологи (IP68), відповідність військовому стандарту MIL-STD 810G;
- Бездротовий зв'язок: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5 LE, GPS, NFC | 4G LTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC;
- Роз'єми: аудіороз'єм 3,5 мм, USB Type-C;
- ОС: Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою LG UX;
- Габарити: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм;
- Вага: 156 г.
Дата початку продажів і ціна новинки поки не оголошені – очікується, що компанія озвучить цю інформацію під час виставки IFA 2018 вже на цьому тижні.
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