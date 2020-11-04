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Компанія Jeep підготувала до виставки тюнингу незвичайний пікап з встановленою кухнею
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До виставки тюнингу SEMA360 компанія Jeep підготувала оригінальну версію пікапа Jeep Gladiator Top Dog Concept. Авто призначене для любителів активного відпочинку. Для них підготували близько 20 різних додаткових аксесуарів, які дозволять максимально комфортно відпочити і провести час на природі.
Так, у спеціальному критому вантажному відсіку PCOR, який встановили замість стандартної вантажної платформи, знайшлося місце для невеликого холодильника і електричного гриля для приготування хот-догів. З іншого боку цього ж боксу розмістили полки для запасних частин і інструментів, необхідних для обслуговування гірських велосипедів. До речі, для велосипедів передбачені надійні кріплення на даху боксу. А на його задній частині кріпиться "запаска" і каністра.
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Під підлогою є висувний відсік для зберігання різних дрібниць, в тому числі різних тросів і невеликої складаної драбини. Крім того, над кабіною встановили додаткову вантажну платформу для перевезення багажу.
Автомобіль забарвлений в особливий відтінок синього кольору K-9, який також використовується в салоні для фарбування внутрішніх декоративних панелей. Машина отримала шноркель, дві світлодіодних фари-прожектори, 17-дюймові алюмінієві диски з позашляховою гумою BF Goodrich KM3 зовнішнім діаметром 37 дюймів, ліфт-комплект JPP для збільшення кліренсу на 51 мм з амортизаторами FOX і сталеві бічні підніжки.
У салоні використовуються оздоблювальні матеріали чорного і синього кольору, а на підлозі з'явилися спеціальні всепогодні килимки Mopar. Крісла, підлокітники, кермо і чохол важеля КП виготовлені з натуральної шкіри. Для більшої зручності сталеві накладки на педалі мають спеціальні гумові вставки, що запобігають прослизанню.
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