Компанія Ілона Маска Neuralink уже вдруге успішно вживила людині мозковий чип

Компанія Neuralink успішно імплантувала другому пацієнту свій пристрій, розроблений для того, щоб дати паралізованим пацієнтам можливість використовувати цифрові пристрої силою думки.

Компанія Ілона Маска Neuralink успішно імплантувала мозковий чип другому пацієнту. Про це повідомляє Reuters.

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Ілон Маск у своєму восьмигодинному подкасті, повідомив, що другий пацієнт, який отримав чип, також мав травму спинного мозку. За його словами, 400 електродів імплантата в мозку другого пацієнта працюють. На сайті Neuralink вказано, що їхній імплантат має 1024 електроди.

Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом все пройшло надзвичайно добре. Він подає багато сигналів, працює багато електродів. Він працює дуже добре, – сказав Маск.

Він не повідомив, коли компанія Neuralink провела операцію другому пацієнту. Проте сказав, що очікує, що Neuralink надасть імплантати ще вісьмом пацієнтам цього року в рамках клінічних випробувань.

Перший пацієнт, Ноланд Арбо, який отримав травму спинного мозку під час занять дайвінгом, також взяв участь у подкасті. За його словами, з імплантатом він тепер може просто думати про те, що він хоче, щоб сталося на екрані комп'ютера, і пристрій виконує це. Наразі Арбо може керувати курсором за допомогою одних лише думок, коли працює лише приблизно 10-15% електродів, сказав Маск у подкасті.

Вживили людині мозковий чип

Нагадаємо, перший імплант у мозок із дослідною метою компанія Neuralink встановила пацієнтові з паралічем у січні 2024 року. Це відбулося в межах запланованого шестирічного початкового випробовування технології Neuralink, покликаної допомогти пацієнтам контролювати параліч.

Дозвіл на проведення випробувань на людях стартап отримав у США у травні 2023 року, а в вересні він почав шукати людей із паралічем усіх чотирьох кінцівок для випробувань мозкового чипа, який передає сигнали з мозку людини в комп’ютер.

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