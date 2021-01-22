На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Компанія Geely змінила логотип: як виглядає нове лого
-
- 2
Протягом 2020 року багато автовиробників зробили свої логотипи більш мінімалістичним, а на початку 2021 року цей тренд підхопив і Geely.
Нова емблема китайської компанії виконана в сірому кольорі, а також злегка змінила шрифт. Редизайн присвячений 35-річному ювілею діяльності Geely Holding Group, який компанія відзначає у 2021 році.
І ще: Конкурент Maybach: тест-драйві помітили розкішний Audi A8 Horch
Зміни зведені до мінімуму: трохи інакше зображені літери "E" і "G", а товщина всіх елементів шрифту вирівняна. Обраний відтінок сірого, як повідомляє портал Autohome.com.cn, називають кольором зоряного неба. Він одночасно символізує інклюзивність, простоту і нейтральність підходу до роботи, а також асоціюється з високими технологіями, всесвіту і дослідженнями. У самій компанії поки офіційно не оголосили про редизайн логотипу.
Редизайн торкнувся тільки написання назви компанії, а лого на автомобілях бренду залишився колишнім. Хоча і він оновився порівняно недавно: логотип як і раніше являє собою щит з чергуванням прямокутників, однак на зміну синьому і золотистому кольорам прийшов більш стриманий чорний в сріблястій окантовці.
Це цікаво: Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
-
07:19Компанія Geely змінила логотип: як виглядає нове лого
- 21 січня
-
21:44Google удосконалить режим багатозадачності в Android 12
-
21:1522 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Арнольд Шварценеггер закликав вакцинуватися від COVID-19 словами з Термінатора
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:55Чому будь-який прийом їжі треба закінчувати чаюванням
-
19:42Hitman 3 запустили на Xbox Series X обійшла PS5: яка консоль виявилася кращою
-
19:24Меланія Трамп змінила два образи, залишаючи Білий дім: фото
-
19:14Чому котячу м'яту так сильно люблять пухнастики: цікаве пояснення
-
19:00Опорные элементы для мебели от viyar.ua
-
18:5121.01.2021: що означає ця магічна дата
-
18:41Грета Тунберг назвала Дональда Трампа щасливим старцем: він не зможе їй відповісти
-
18:22Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Гороскоп на 22 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Названі найкращі продукти з високим вмістом цинку
-
17:42Джо Байдену не дозволили забирати свій велотренажер у Білий дім: у чому причина
-
17:25Переможниця Від пацанки до панянки схудла на 15 кг: фото
-
17:12В Ірландії Starbucks виплатить клієнтці 12 тисяч євро через малюнок на стаканчику
-
16:53Як зробити повітря в приміщенні більш здоровим
-
16:42120-ватну зарядку iQOO 7 перевірили у реальному житті: результат вражає
-
16:21Джо Байден показав, що вже встиг змінити у своєму кабінеті в Білому домі
-
16:12Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах
-
16:05Привітання з Днем Соборності України 2021 у віршах, прозі та картинках
- 21 січня
-
20:20Титанік, Основний інстинкт та 50 відтінків сірого: чи реалістичні сцени сексу у кіно
-
15:55Кумедні та епічні фото готелів на Airbnb, які дивують
-
12:22Виберіть карту і отримайте передбачення на найближчий час
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:19Погода в Україні 21 січня: у яких областях буде найтепліше
- 20 січня
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт