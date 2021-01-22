Компанія Geely змінила логотип: як виглядає нове лого

Протягом 2020 року багато автовиробників зробили свої логотипи більш мінімалістичним, а на початку 2021 року цей тренд підхопив і Geely.

Нова емблема китайської компанії виконана в сірому кольорі, а також злегка змінила шрифт. Редизайн присвячений 35-річному ювілею діяльності Geely Holding Group, який компанія відзначає у 2021 році.

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Зміни зведені до мінімуму: трохи інакше зображені літери "E" і "G", а товщина всіх елементів шрифту вирівняна. Обраний відтінок сірого, як повідомляє портал Autohome.com.cn, називають кольором зоряного неба. Він одночасно символізує інклюзивність, простоту і нейтральність підходу до роботи, а також асоціюється з високими технологіями, всесвіту і дослідженнями. У самій компанії поки офіційно не оголосили про редизайн логотипу.

Редизайн торкнувся тільки написання назви компанії, а лого на автомобілях бренду залишився колишнім. Хоча і він оновився порівняно недавно: логотип як і раніше являє собою щит з чергуванням прямокутників, однак на зміну синьому і золотистому кольорам прийшов більш стриманий чорний в сріблястій окантовці.

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