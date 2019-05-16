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Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020

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На Олімпіаді 2020 буде комп'ютерний суддя - фото 1
На Олімпіаді 2020 буде комп'ютерний суддя / livesport

Японський технологічний гігант Fujitsu оголосив про партнерство з Міжнародною федерацією гімнастики для впровадження технології суддівства за допомогою штучного інтелекту. Вже проводяться перші випробування для підготовки до можливого використання в Токіо у 2020 році.

Компанія розповіла більше про свої технології на заході Fujitsu Forum в Токіо. Fujitsu сподівається, що її технологія "системи підтримки суддівства" допоможе усунути можливі помилки, які можуть коштувати спортсменам олімпійських нагород.

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Система використовує тривимірні лазерні датчики для захоплення рухів гімнастів в режимі реального часу, забезпечуючи два мільйони знімків в секунду в таких областях, як кути вигину руки або ноги, кути піднесення і висота окремих рухів. Потім це порівнюється з базою даних існуючих визнаних рухів, щоб надати більш точне уявлення про роботу спортсмена для суддів.

Штучний інтелект оцінюватиме рухи спортсменів - фото 327838
Штучний інтелект оцінюватиме рухи спортсменів

Fujitsu каже, що на змаганнях FIG зазвичай припадає 100 суддів на 200 спортсменів, тому нова система може допомогти скоротити необхідну кількість і зменшити можливі помилки, наприклад, помилки, викликані втомою людини.

Технологію планується впровадити на майбутньому чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який пройде з 4 по 13 жовтня в Штутгарті, Німеччина, і планується проведення подальших випробувань, оскільки Fujtisu має наміри використовувати свого цифрового суддю на Олімпіаді в Токіо у 2020.

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Джерело: techradar
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