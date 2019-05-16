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Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020
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Японський технологічний гігант Fujitsu оголосив про партнерство з Міжнародною федерацією гімнастики для впровадження технології суддівства за допомогою штучного інтелекту. Вже проводяться перші випробування для підготовки до можливого використання в Токіо у 2020 році.
Компанія розповіла більше про свої технології на заході Fujitsu Forum в Токіо. Fujitsu сподівається, що її технологія "системи підтримки суддівства" допоможе усунути можливі помилки, які можуть коштувати спортсменам олімпійських нагород.
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Система використовує тривимірні лазерні датчики для захоплення рухів гімнастів в режимі реального часу, забезпечуючи два мільйони знімків в секунду в таких областях, як кути вигину руки або ноги, кути піднесення і висота окремих рухів. Потім це порівнюється з базою даних існуючих визнаних рухів, щоб надати більш точне уявлення про роботу спортсмена для суддів.
Fujitsu каже, що на змаганнях FIG зазвичай припадає 100 суддів на 200 спортсменів, тому нова система може допомогти скоротити необхідну кількість і зменшити можливі помилки, наприклад, помилки, викликані втомою людини.
Технологію планується впровадити на майбутньому чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який пройде з 4 по 13 жовтня в Штутгарті, Німеччина, і планується проведення подальших випробувань, оскільки Fujtisu має наміри використовувати свого цифрового суддю на Олімпіаді в Токіо у 2020.
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