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Компанія Fisker розкрила дизайн свого електричного пікапа

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Fisker незабаром представить свій електричний пікап - фото 1
Fisker незабаром представить свій електричний пікап

Американська компанія Fisker готується до прем'єри електричного пікапа. Зображення новинки опублікував на своїй сторінці у LinkedIn керівник марки Хенрік Фіскер. Тож ми можемо побачити, що ж для нас готують.

Уперше про те, що марка готує пікап стало відомо у лютому минулого року. Тоді Фіскер опублікував у своєму твіттері тизер цієї моделі, що отримала назву Alaska.

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Однак незабаром це зображення видалили. Дизайн нового автомобіля відрізняється від "Аляски", при цьому топ-менеджер заявляє, що зовнішність серійної машини стане "ще радикальнішим".

Компанія Fisker розкрила дизайн свого електричного пікапа - фото 441869
Перше зображення електричного пікапа Fisker

Улітку 2020 року компанія показала електрокросовер Ocean, який повинен буде скласти конкуренцію Tesla Model X, а також Audi e-tron і Mercedes-Benz EQC. Модель отримала два електромотори та батарею місткістю 80 кіловат-годин. Також електрокар оснастили дахом з сонячними батареями, які за рік експлуатації зможуть додати кросоверу до 1600 кілометрів пробігу.

Компанія Fisker розкрила дизайн свого електричного пікапа - фото 441870
Раніше Fisker представила електрокросовер Ocean

Fisker Ocean планують запустити у серію у 2022 році.

Крім того, в лінійці марки з'явиться купеподібний чотиридверний седан, кросовер-купе і ще один позашляховик. Усі моделі вийдуть на ринок до 2025 року.

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