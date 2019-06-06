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Huawei прокоментувала чутки про скорочення виробництва
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Минулого тижня з'явилася інформація, що тайванська компанія Foxconn скорочує випуск смартфонів Huawei та закриває деякі виробничі лінії. Жодна зі сторін довгий час не коментувала чутки, але тепер представники китайської компанії прояснили ситуацію.
Відразу зазначимо, що переживати з цього приводу не варто. Фанати пристроїв Huawei зможуть і надалі очікувати на появу новинок.
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Huawei спростовує ці заяви. Наше глобальне виробництво перебуває на нормальному рівні, без будь-яких помітних змін у будь-якому напрямку, – йдеться в повідомленні Huawei.
Таким чином, компанія спростувала чутки про скорочення виробництва смартфонів. Більш того, в останні дні справи у Huawei налагоджуються. Спочатку організації SD Association і Wi-Fi Alliance відновили співпрацю з китайським брендом, а пізніше Mate 20 Pro знову повернувся в програму бета-тестування Android Q. Не виключено, що це пов'язано з видачею Huawei тимчасової ліцензії на продовження ведення бізнесу в США.
Днями засновник компанії ARM висловився щодо торгової війни між США і Китаєм. За його словами, вона може нашкодити не тільки Huawei, але і всій індустрії.
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