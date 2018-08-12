Через 7 років: американці наважилися на прем'єру гіперкара

Авто покажуть через сім років після анонсу / motor1

Компанія SSC North America (раніше відома як Shelby Supercars) представить на конкурсі елегантності в Пеббл Біч, який відкриється 26 серпня, серійну версію гіперкара Tuatara.

За задумом виробника, модель, названа на честь ящірки, стане найшвидшим дорожнім автомобілем.

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Вперше проект Tuatara анонсували в 2011-му, а остання інформація про проект з'явилася в січні. Гіперкар показали на тизері, але не повідомили жодної інформації про технічну начинку.

SSC North America покаже купе купе SSC Tuatara / motor1

На початковому етапі розробки Tuatara планували оснастити 6,9-літровим двигуном V8 з двома турбокомпресорами. Проектна потужність – 1 369 кінських сил (1700 сил при використанні гоночного палива). З місця до 100 кілометрів на годину суперкар Tuatara зміг би розганятися за 2,5 секунди, а його максимальна швидкість склала б 444 кілометри на годину.

SSC North America покаже купе купе SSC Tuatara / motor1

SSC North America покаже купе купе SSC Tuatara / motor1

Сім років тому прем'єра купе SSC Tuatara відбулася на автосалоні в Шанхаї. У тому ж році на моторшоу в Дубаї продемонстрували інтер'єр гіперкара. Компанія отримала кілька замовлень на машину вартістю близько одного мільйона доларів і на кілька років "забула" про проект.

SSC North America покаже купе купе SSC Tuatara / motor1

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