Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Ferrari тестує шикарний гібридний варіант 488 моделі

  • 23
Версію про гібрид підтверджує створюваний машиною шум - фото 1
Версію про гібрид підтверджує створюваний машиною шум / motor1

У мережі з'явився відеоролик про випробування нового варіанту Ferrari 488.

Швидше за все, шпигунам вдалося помітити гібридний варіант моделі. Про це свідчить конструкція капота, де помітна абсолютно інша форма вхідних отворів.

І ще: Mercedes-AMG A35 готують до автосалону в Парижі

Експерти також проаналізували задню частину автомобіля і не зійшлися на єдиній думці про її конструкцію. Було висунуто припущення про те, що там вміщено зарядний пристрій.

Версію про гібрид підтверджує і створюваний машиною шум. Найбільше на ролику чутно тертя шин по дорожньому покриттю. Крім того, і представники Ferrari раніше оголошували про те, що вони в недалекому майбутньому запустять гібридну трансмісію в своїй лінійці. Правда, не було вказано, яка з моделей буде обрана для експерименту.

Читайте також: В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 334
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1685
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 520579
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології