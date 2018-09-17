Ferrari тестує шикарний гібридний варіант 488 моделі

У мережі з'явився відеоролик про випробування нового варіанту Ferrari 488.

Швидше за все, шпигунам вдалося помітити гібридний варіант моделі. Про це свідчить конструкція капота, де помітна абсолютно інша форма вхідних отворів.

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Експерти також проаналізували задню частину автомобіля і не зійшлися на єдиній думці про її конструкцію. Було висунуто припущення про те, що там вміщено зарядний пристрій.

Версію про гібрид підтверджує і створюваний машиною шум. Найбільше на ролику чутно тертя шин по дорожньому покриттю. Крім того, і представники Ferrari раніше оголошували про те, що вони в недалекому майбутньому запустять гібридну трансмісію в своїй лінійці. Правда, не було вказано, яка з моделей буде обрана для експерименту.

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