Комітет з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про використання медичного канабісу

На засіданні Комітету депутати розглянули проєкт Закону № 7457 про використання медичного канабісу. Парламентарі можуть його ухвалити до кінця літа.

Як зазначив Голова Комітету Михайло Радуцький, цей законопроєкт Комітет розглянув та вніс для розгляду у першому читанні у Верховну Раду у червні ще минулого року, пише Комітет з питань здоров'я нації на своїй сторінці у Facebook.

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Тож після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень цього законопроєкту праву ЄС і пропозицій Комітету з питань аграрної політики, розглянутих на спільному засіданні трьох підкомітетів, були підготовлені узгоджені правки.

Отже, постановили:

прямо в Законі визначити вміст ТГК у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – відповідно вище 0,3%.

вивести коноплі для промислових цілей з-під дії Закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року.

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей – в лабораторіях будь-якої форми власності.

передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей.

передбачити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

За результатами численних нарад ці пропозиції були підтримані МОЗ, аграріями, і пацієнтською спільнотою. Маємо велике сподівання, що ці зміни дозволять досягти балансу та підтримки в залі Парламенту", – заявив Голова Комітету.

Як повідомляла "Судово-юридична газета", зазначений законопроєкт включено до порядку денного поточної сесії. Це означає, що парламентарі можуть його ухвалити до кінця літа.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

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