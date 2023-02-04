Експерти показали, що можна приготувати за допомогою газового пальника

Регулярні відключення світла змушують українців дедалі більше пристосовуватися до щоденних умов життя під час війни. Проєкт "Бережи себе" покликаний здорово полегшити цей процес.

Передусім варто ознайомитись із правилами безпеки користування газовим пальником, пишуть у "Бережи себе".

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У жодному разі не можна встановлювати газові балони біля печей, опалювальних приладів і легкозаймистих речовин.

За цим посиланням шукайте всі правила від ДСНС щодо безпечного поводження з газовим пальником. Це важливо!

Отож, що можна приготувати на пальнику?

Те, що потребує нетривалої термічної обробки, а саме:

варені яйця

омлет

кукурудзяна або вівсяна каша

макарони

варена або смажена картопля

підсмажений сир типу халумі

Ось, до прикладу, меню від лікарки-дієтологині Тетяни Лакусти, яка ділиться варіантами, що приготувати , коли вдома немає світла, але є газовий пальник.

Сніданок

Омлет/відварені яйця, запарений окропом кус-кус та помідори з зеленню.

Перекус

Лаваш, крем-сир, зелень з корейською морквою, тунець консервований.

Обід

Запарена рисова локшина (скляна), тофу кубиками з соусом.

Соус: соєвий соус, сік лимона, трохи меду.

На десерт — хлібці з арахісовою пастою та бананом.

Вечеря

Хліб з оселедцем, квашена капуста (або відварені вакуумовані буряки з магазину).

На десерт — батончик із сухофруктів та пластівців.

"Бережи себе" наголошує, харчуватися смачно та збалансовано — це реально і важливо, навіть коли немає світла. Головне — чітко дотримуватися правил безпеки при використанні пальників і обирати продукти, які не потребують тривалої обробки.

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