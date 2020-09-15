Комік з аутизмом розповів, якими бачить інших людей (кумедне відео)

Комік з аутизмом став зіркою мережі через новий виступ, у якому розповів про людей без цього діагнозу. Виявилось, що дивні саме вони.

Стендапер Джо Веллс з британського міста Портсмут має аутизм, але це не заважає йому постійно веселити публіку своїм почуттям гумору. Нещодавно комік виступив у Лондоні, де розповів, як йому живеться із братом, який не має такого ж діагнозу. І в цей момент варто розуміти, що саме ми дивні, а не вони.

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"Він дуже важко не аутист. У нього є всі симптоми. Він любить вступати у зоровий контакт. Він справді любить раптові звуки, а ще не розуміє математику", – почав Веллс.



Далі він додав, що останній висновок навряд чи можна назвати чесним, адже "за належної підтримки люди без аутизму можуть досягти чого завгодно". І поки публіка насолоджувалась гумором, то Веллс додав, що його брат доволі успішний, як на людину без цього діагнозу.

"Він вступив в університет, що, як на мене, неймовірно для такої людини. Я маю на увазі, очевидно, він обрав курс, який адаптували для його потреб. Це називається "Вивчення кінематографу та медіа", – продовжив комік.



За словами стендапера, його брат не винен у відсутності діагнозу, адже їхні батьки дуже підтримували всіх своїх дітей. Виступ Веллса став справді популярним в мережі, адже жартома показав, що дивними насправді є ті, хто не вважає себе такими.



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