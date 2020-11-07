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Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому

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Кактус - фото 1
Кактус / pinterest

Розповідаємо вам про найбільш невибагливі та оригінальні рослини, які так популярні в домашньому озелененні, а також в оздобленні робочих столів. Звісно, мова піде про кактуси!

Перше, що треба зрозуміти: якщо в будинку є тварини або маленькі діти, треба подбати про те, щоб вони не укололися. Найпростіший варіант – це поставити колючі кактуси на полиці книжкової шафи або на підвісні кашпо. А є варіант купити кактуси без голок. В цьому випадку придивіться до хатіори, ріпсалісу і епіфіллуму.

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  1. Хатіора схожа на кущ корала, але взагалі це кактус. Це такий зелений корал, який ще й цвіте;
  2. Ріпсаліс виглядає, загалом, так, як і хатіора, але його стебла тягнуться донизу;
  3. Епіфіллум усі знають з дитинства: його дуже люблять ставити в державних установах для дітей. Він виглядає як традиційний кактус, тільки без колючок і дуже красиво цвіте.
Епіфіллум - фото 433945
Епіфіллум

Кактус найкраще посадити на південне вікно: це ж південна рослина, тому там їй саме місце. Пересаджують кактус в березні, тому якщо ви купили кактус взимку або влітку, треба дочекатися березня і тільки тоді пересадити його з магазинного горщика в ту ємність, де він буде вже жити і радувати вас своєю присутністю. Кактус приносить в дім відчуття літа. Він дуже корисний і для курців, бо поглинає дим, тим самим освіжаючи повітря у квартирі.

Колючі й невибагливі: як обрати кактус для дому - фото 433946

Якщо ви купуєте кактус для підвіконня, то вибирайте рослину, що не виросте більше 15 сантиметрів (наприклад, маммілярія або ребуція). Якщо у вас вдома багато місця, то можна купити метрову рослину. Найпопулярніші види високих кактусів – ребуція і вже знайомий епіфіллум.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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