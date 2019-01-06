Колядка на Різдво у виконанні Ivan NAVI підкорює мережу: відео

Популярний український співак Ivan NAVI переспівав колядку Свята ніч. Дивіться лірик-відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Ivan NAVI вирішив потішити шанувальників переспівом популярної коляди Свята ніч. Виконавець вирішив розпочати нову традицію з виконанням колядок у переддень Різдва, адже два роки тому представив карпатську коляду "Веселая новина", а тепер зробив затишне лірик-відео на "Святу ніч".

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"Колядки Ivan NAVI дуже мінімалістичні музично, але наповнені особливим духом та відчуттям ритму. Цього разу для створення музичного оформлення колядки артист використав лише віолончель", – йдеться в описі до відео.

Ivan NAVI – Свята Ніч, слухати колядку онлайн:

Свята ніч, текст колядки:

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ей, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

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