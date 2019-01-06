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Колядка на Різдво у виконанні Ivan NAVI підкорює мережу: відео

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Ivan NAVI переспівав колядку Свята ніч - фото 1
Ivan NAVI переспівав колядку Свята ніч

Популярний український співак Ivan NAVI переспівав колядку Свята ніч. Дивіться лірик-відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Ivan NAVI вирішив потішити шанувальників переспівом популярної коляди Свята ніч. Виконавець вирішив розпочати нову традицію з виконанням колядок у переддень Різдва, адже два роки тому представив карпатську коляду "Веселая новина", а тепер зробив затишне лірик-відео на "Святу ніч".

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"Колядки Ivan NAVI дуже мінімалістичні музично, але наповнені особливим духом та відчуттям ритму. Цього разу для створення музичного оформлення колядки артист використав лише віолончель", – йдеться в описі до відео.

Ivan NAVI Свята Ніч, слухати колядку онлайн:

Свята ніч, текст колядки:

Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!
Ей, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшо нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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