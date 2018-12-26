Alyosha переспівала колядку Пречистая Діва: слухайте і насолоджуйтеся

Співачка Alyosha (Олена Тополя) напередодні новорічно-різдвяних свят представила власну версію популярної народної пісні "Пречистая Діва". Чарівна колядка не залишить вас байдужими. Вмикайте атмосферний настрій!

Alyosha вирішила зробити українцям подарунок до Нового року та Різдва 2019. Артистка презентувала колядку "Пречистая Діва" а капела, зачарувавши неймовірно проникливим співом.

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Так зірка вирішила подякувати Богу та близьким людям за 2018-й, а також побажати всім шанувальникам у прийдешньому році затишку та тепла у домівках, а також міцних сімей та справжнього кохання. Цікаво, що в лірик-відео до пісні Alyosha вдягнена в оригінальну українську сорочку, якій вже понад 100 років. Дивіться та колядуйте разом зі співачкою!

Слухати онлайн колядку Пречистая Діва у виконанні Alyosha:

Слова і текст колядки Пречистая Діва

Пречистая Діва Сина породила

Ой та, так рано

Ой рано, раненько

Радуйся Земленько

Христос родився

Ой рано, раненько

Радуйся, Земленько

Христос родився

За звіздою царі

Йдуть в покорі

Три славнії царі

Три славнії царі

І приносять дари

Христу во віру

І ми разом нині

Ісусу-дитині

Поклін всі віддаймо

Поклін всі віддаймо

Його прославляймо

Щирим серцем та чистим

Його всі вітаймо

Його прославляймо

Щирим серцем та чистим

Пречистая Діва Сина породила

Ой та, так рано

Ой рано, раненько

Радуйся, Земленько

Христос родився!

Різдвяна пісня від Alyosha

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