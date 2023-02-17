"Ця пісня про людей" – KOLA та MamaRika зняли кліп, який не можливо дивитися без сліз

KOLA та MamaRika презентували відеороботу на пісню "Люди", присвячену всім українцям, які через війну проживають найважчі миті свого життя. Дивіться чуттєвий кліп нижче.

Відеокліп презентували у Youtube.

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У кліпі проглядаються реальні кадри з війни. Це хроніки подій, які відбувалися в нашій країні з 24 лютого 2022 року і до сьогодні: справжній героїзм та прояв єдності, людяності, самопожертви. Цю роботу неможливо дивитися без сліз.

Ця пісня про людей. Про звичайних українців, які, завдяки своїй силі духу, стійкості, перетворилися на титанів. Така непорушна сила може з’явитися тільки тоді, коли ти робиш щось хороше для когось та думаєш не лише про себе. Сильні, незламні, справжні, рідні, красиві, працьовиті наші люди, це пісня про вас і для вас. Про кожного, чиє серце б'ється швидше, коли він чує слово "дім". Слухайте її серцем", – йдеться в описі до відео.

Дивіться кліп "Люди" у виконанні KOLA та MamaRika:

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