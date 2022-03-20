Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Коля Серга переспівав популярну рибальську пісню для Путіна: сатиричне відео

  • 34
Коля Серга - фото 1
Коля Серга / instagram

Український артист та ведучий Коля Серга переспівав знамениту в Одесі пісню "Шаланди, повні кефалі", присвятивши рядки диктатору Путіну. Слухайте, що з цього вийшло.

Так, одеський тероборонець Коля Серга дещо переписав слова пісні "Шаланди, повні кефалі", виконання якої показав на своїй сторінці в Instagram. У новій версії артист звернувся до Путіна, зазначивши, що для одеситів диктатор є "звичайним поцом", а зовсім не загроза, як "для НАТО і ЄС".

І ще: "Раби залишаються рабами": як Макс Барських відреагував на концерт на "Лужниках"

Таку собі прем'єру пісні Серга влаштував на тлі Одеського театру опери та балети. Він грав на гітарі, а також йому акомпанував скрипаль.

У треку музикант запевнив, що жителі Одеси готові зустрічати "визволителів", яких вони легко опустять на дно Чорного моря. Путіна він також запросив до морської столиці України, проте попередив – замість квітів та обіймів, кремлівський диктатор тут знайде свою смерть.

Слухайте також: Пісні про перемогу України та смерть Путіна: українська музика, яка стала символом війни

пропозиції партнерів
Новини