Коля Серга переспівав популярну рибальську пісню для Путіна: сатиричне відео

Український артист та ведучий Коля Серга переспівав знамениту в Одесі пісню "Шаланди, повні кефалі", присвятивши рядки диктатору Путіну. Слухайте, що з цього вийшло.

Так, одеський тероборонець Коля Серга дещо переписав слова пісні "Шаланди, повні кефалі", виконання якої показав на своїй сторінці в Instagram. У новій версії артист звернувся до Путіна, зазначивши, що для одеситів диктатор є "звичайним поцом", а зовсім не загроза, як "для НАТО і ЄС".

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Таку собі прем'єру пісні Серга влаштував на тлі Одеського театру опери та балети. Він грав на гітарі, а також йому акомпанував скрипаль.

У треку музикант запевнив, що жителі Одеси готові зустрічати "визволителів", яких вони легко опустять на дно Чорного моря. Путіна він також запросив до морської столиці України, проте попередив – замість квітів та обіймів, кремлівський диктатор тут знайде свою смерть.

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