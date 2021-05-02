Колоритний 47-річний боєць MMA в татуюваннях став зіркою мережі після невдалого бою

Ветеран спорту отримав удар в пах, а потім був побитий суперником. Проте, фанати змішаних єдиноборств відзначили його сміливість вийти в клітку в такому віці.

У Мексиці відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UWC Mexico 26. В одному з поєдинків взяв участь місцевий 47-річний боєць змішаних єдиноборств Іван Родрігес. Ветеран був нещадно побитий бразильцем Сосленісом да Сілвою.

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Ivan lost and falls to 0-3 I hope when I’m 47 I can have 1% of whatever got him into that cage pic.twitter.com/OAZqF6YghS — Will (@ChillemDafoe) May 1, 2021

Правда, перед цим суперник застосував нечесний прийом, вдаривши Івана нижче пояса. Він відразу ж вибачився, але Родрігесу від цього легше не стало. І трохи пізніше да Сілва отримав перемогу нокаутом. При цьому, спочатку він не хотів добивати суперника, побачивши, як він опустився під сіткою, але рефері не дав відмашку, тому бразилець накинувся на мексиканця з кулаками і бив, поки бій остаточно не зупинили.

На рахунку 47-річного бійця понад 30 поєдинків. Його дебют відбувся ще 15 жовтня 2006 року. Фанати MMA захоплюються сміливістю бійця вийти в клітку в такому поважному віці.

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