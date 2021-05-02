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Бутси Ліонеля Мессі продали на аукціоні за рекордну суму

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Бутси Ліонеля Мессі - фото 1
Бутси Ліонеля Мессі / twitter

Спортивне взуття футболіста збірної Аргентини і каталонської Барселони Ліонеля Мессі продали на аукціоні за шалені гроші.

Бутси нападника "Барселони" Ліонеля Мессі були продані на благодійному аукціоні Christies за 125 тисяч фунтів стерлінгів. Це рекордна сума для цього аукціону.

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У цьому взутті Мессі грав в матчі з "Вальядолідом" і побив в них рекорд Пеле по голах за 1 клуб (664 забитих м'ячі). Виручені кошти будуть спрямовані на благодійність, їх передадуть в госпіталь в Барселоні.

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