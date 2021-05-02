Бутси Ліонеля Мессі продали на аукціоні за рекордну суму

Спортивне взуття футболіста збірної Аргентини і каталонської Барселони Ліонеля Мессі продали на аукціоні за шалені гроші.

Бутси нападника "Барселони" Ліонеля Мессі були продані на благодійному аукціоні Christies за 125 тисяч фунтів стерлінгів. Це рекордна сума для цього аукціону.

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У цьому взутті Мессі грав в матчі з "Вальядолідом" і побив в них рекорд Пеле по голах за 1 клуб (664 забитих м'ячі). Виручені кошти будуть спрямовані на благодійність, їх передадуть в госпіталь в Барселоні.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ — Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021

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