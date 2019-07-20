Колонізатори Марсу питимуть в польоті червоне вино

Гарвардські вчені з'ясували, що антиоксидант, який міститься в червоному вині, може запобігти атрофії м'язів в умовах низької гравітації. А це означає, що майбутні колонізатори Марсу цілком імовірно будуть попивати вино під час польоту.

Люди літають в космос вже понад 50 років. За цей час вчені встигли переконатися, що невагомість погано впливає на здоров'я людини. Всього через пів року на МКС в астронавтів спостерігається втрата кісткової та м'язової маси, знижується імунітет, а також погіршується робота серцево-судинної системи. Шлях на Марс туди і назад займе щонайменше рік, а на самій Червоній планеті гравітація становить всього 40% земної.

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Гарвардські вчені вважають, що нівелювати негативний вплив низької гравітації можна за допомогою ресвератрола – природного антиоксиданту, який міститься в чорниці та шкірці винограду. Цю гіпотезу вже успішно перевірили на пацюках, які протягом двох тижнів жили в умовах низької гравітації. У тих, кому давали ресвератрол, м'язи до кінця експерименту майже не зменшилися.

Ймовірно, вся справа в чутливості до інсуліну.

Лікування ресвератролом сприяє росту м'язів у хворих на діабет людей або тварин навіть без фізичних навантажень, тільки завдяки підвищенню чутливості до інсуліну та засвоєнню глюкози м'язовими волокнами. Таке лікування підійде і для астронавтів, у яких, як відомо, розвивається знижена чутливість до інсуліну під час космічного польоту, – говорить глава дослідження Марі Мортре.

Наразі необхідні подальші дослідження, щоб визначити потрібну дозування ресвератрола і перевірити, як він взаємодіє з іншими ліками.

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