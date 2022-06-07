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Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів

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Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів - фото 1

Експерти з аналітичного центру кадрового порталу розповіли, коли в Україні може відновитися рівень заробітної оплати. Читайте далі та дізнайтеся прогноз!

Фахівці в аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua визначили, що за найоптимістичнішим прогнозом довоєнний рівень зарплат українців відновиться за 3-5 років. Про це повідомляють ITC.ua.

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Також спеціалісти визначили, які працівники у яких сферах зазнали найбільших грошових втрат.

Відомо, що заробітна плата у таких сферах майже не змінилася:

  • вищий менеджмент
  • сільське господарство
  • медицина та фармацевтика
  • маркетинг, реклама й PR
  • ІТ-спеціалісти
Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів - фото 507064

Найбільше постраждали такі сфери:

  • видобутку сировини
  • інсталяція та сервіс
  • безпека й консультування
Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів - фото 507065

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