Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів

Експерти з аналітичного центру кадрового порталу розповіли, коли в Україні може відновитися рівень заробітної оплати. Читайте далі та дізнайтеся прогноз!

Фахівці в аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua визначили, що за найоптимістичнішим прогнозом довоєнний рівень зарплат українців відновиться за 3-5 років. Про це повідомляють ITC.ua.

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Також спеціалісти визначили, які працівники у яких сферах зазнали найбільших грошових втрат.

Відомо, що заробітна плата у таких сферах майже не змінилася:

вищий менеджмент

сільське господарство

медицина та фармацевтика

маркетинг, реклама й PR

ІТ-спеціалісти

Найбільше постраждали такі сфери:

видобутку сировини

інсталяція та сервіс

безпека й консультування

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