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Колишня з того світу: трейлер містичної комедії з Айлою Фішер

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Трейлер фільму Колишня з того світу - фото 1
Трейлер фільму Колишня з того світу

У мережі з'явився трейлер нового фільму у стилі ретро "Колишня з того світу" (Blithe Spirit) від творця серіалу "Абатство Даунтон". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Популярна п'єса 1941 року "Колишня з того світу" (Blithe Spirit) нарешті отримає нову кіноверсію, над якою попрацював Едвард Холл (Абатство Даунтон, Місс Марпл Агати Крісті та інші). Дата виходу комедійно-містичної стрічки запланована вже на 4 вересня.

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Сюжет розповідає про письменника, який страждає від творчої кризи. Врешті він опиняється на спіритичному сеансі, де бачиться з привидом своєї першої загиблої дружини. Ця зустріч стає роковою, адже невдаха-автор розуміє, що другий шлюб навряд чи можна назвати вдачею.

У головних ролях: Айла Фішер, Ден Стівенс, Джуді Денч, Леслі Манн та Емілія Фокс.

Колишня з того світу, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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