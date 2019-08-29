Колишня Володимира Кличка блиснула у відвертій сукні

Колишня дівчина Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі не перестає тішити своїми знімками фанатів. Дівчина додала на своїй сторінку в Instagram серію спокусливих знімків в білій сукні.

Варто згадати, що до недавнього часу доля Хайден складалася не так щасливо. Стало відомо, що коханець постійно її б'є. "Після події Хейден повинна була негайно піти від кривдника. Однак цього не сталося як після побиття, так і після судового засідання", – пишуть закордонні журналісти.

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Крім того, багатьом стало відомо, що ситуація з побиттями з кожним днем ​​все більше посилювалася. Зокрема, за актрису стали переживати її родичі. Вони просили її розірвати стосунки. Але вона не хотіла цього.

Від Володимира Кличка у Хайден залишилася дочка. Вона зараз живе на території України разом з батьком. Актриса з нею не бачиться, бо у неї свої справи. Зокрема, судовий розгляд зі своїм новим коханцем.

Гортайте фотогалерею:

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