Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Колишня Володимира Кличка блиснула у відвертій сукні

  • 43
Хайден Панеттьєрі - фото 1
Хайден Панеттьєрі / instagram

Колишня дівчина Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі не перестає тішити своїми знімками фанатів. Дівчина додала на своїй сторінку в Instagram серію спокусливих знімків в білій сукні.

Варто згадати, що до недавнього часу доля Хайден складалася не так щасливо. Стало відомо, що коханець постійно її б'є. "Після події Хейден повинна була негайно піти від кривдника. Однак цього не сталося як після побиття, так і після судового засідання", – пишуть закордонні журналісти.

І ще: Тіна Кароль знялася у сексуальному образі

Крім того, багатьом стало відомо, що ситуація з побиттями з кожним днем ​​все більше посилювалася. Зокрема, за актрису стали переживати її родичі. Вони просили її розірвати стосунки. Але вона не хотіла цього.

Від Володимира Кличка у Хайден залишилася дочка. Вона зараз живе на території України разом з батьком. Актриса з нею не бачиться, бо у неї свої справи. Зокрема, судовий розгляд зі своїм новим коханцем.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 981
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 914
Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
  • 27 серпня, 16:21
  • 924
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз