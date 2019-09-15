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Колишня наречена Володимира Кличка закрутила новий роман
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Екснаречену українського боксера Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі підозрюють в романі з братом екс-бойфренда Брайана Хікерсона, який її жорсткого побив, а зараз чекає на покарання від суду.
Голлівудську актрису помітили у компанії брата її колишнього коханого Зака Хікерсона.
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Більш того, пара трималася за руки і виглядала щасливою. Як розповідають інсайдери, Хайден і Зак весело провели час, прогулюючись вулицями Нью-Йорка.
"Він зв'язався з Хайден, яка вже була в місті. Вони просто байдикували і трималися за руки. У якийсь момент вона стрибала вгору і вниз, роблячи смішні гримаси, а він напружував м'язи і сміявся. Вони виглядали щасливими разом", – розповіло джерело видання.
Варто згадати, що до недавнього часу доля Хайден складалася не так щасливо. "Після події Хайден мала негайно піти від кривдника. Однак цього не сталося як після побиття, так і після судового засідання", – пишуть закордонні журналісти.
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