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Серіал Кріпосна Х-фактор

Колишня наречена Володимира Кличка закрутила новий роман

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Хайден Панеттьєрі - фото 1
Хайден Панеттьєрі / people

Екснаречену українського боксера Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі підозрюють в романі з братом екс-бойфренда Брайана Хікерсона, який її жорсткого побив, а зараз чекає на покарання від суду.

Голлівудську актрису помітили у компанії брата її колишнього коханого Зака Хікерсона.

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Більш того, пара трималася за руки і виглядала щасливою. Як розповідають інсайдери, Хайден і Зак весело провели час, прогулюючись вулицями Нью-Йорка.

"Він зв'язався з Хайден, яка вже була в місті. Вони просто байдикували і трималися за руки. У якийсь момент вона стрибала вгору і вниз, роблячи смішні гримаси, а він напружував м'язи і сміявся. Вони виглядали щасливими разом", – розповіло джерело видання.

Колишня наречена Володимира Кличка закрутила новий роман - фото 355160

Колишня наречена Володимира Кличка закрутила новий роман - фото 355161

Варто згадати, що до недавнього часу доля Хайден складалася не так щасливо. "Після події Хайден мала негайно піти від кривдника. Однак цього не сталося як після побиття, так і після судового засідання", – пишуть закордонні журналісти.

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Джерело: people
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