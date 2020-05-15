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Коронавірус Карантин

Колишня наречена Козловського показала, з ким проводить карантин

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Раміна - фото 1
Раміна / instagram

Ведуча Раміна Есхакзай показала кумедне фото в соцмережі. Шанувальники залишилися у захваті!

Одна з найпопулярніших ексучасниць романтичного шоу "Холостяк" і засновниця YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміна Есхакзай, яка була нареченою українського співака Віталія Козловського, часто тішить шанувальників яскравими фото і відео у своєму Instagram.

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Цього разу дівчина показала миле фото з улюбленим собакою, з яким і проводить карантин. Як видно, перед камерою Раміна з'явилася на вулиці з улюбленцем на руках. Вона сидить у кріслі, закинувши ногу на ногу. На прогулянку у двір дівчина вийшла в сірих джинсах і світлій футболці. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Фоловери не пройшли повз і почали обговорювати нову публікацію Раміни, засипаючи її компліментами в коментарях до фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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