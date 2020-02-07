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alyona alyona показала, як правильно розважатися на Балі: веселі відео

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Популярна українська реперка alyona alyona володіє пишними формами, проте анітрохи їх не соромиться. Так, артистка повеселила шанувальників своєю витівкою під час відпустки на Балі. Ці відео ти оціниш!

Реперка alyona alyona не приховує життя від фанатів. І дівчина уже розповіла своїм підписникам, що відправилася у відпустку на Балі. А також поділилася й веселими відео, на яких показала свої розваги у райському куточку.

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Так, alyona alyona опублікувала ролик, де вона в чорному купальнику зі спущеними бретелями застрибує на рожевий матрац в басейні. А на іншому видно, як дівчина безпосередньо стрибає в басейн бомбочкою.

"Пускаю хвилі", – написала alyona alyona в підписі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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