Колишня Леонардо Ді Капріо розбурхала мережу інтимним знімком

Лише за кілька годин пост моделі Ніни Агдал в Instagram оцінили лайками понад 60 тисяч фоловерів.

26-річна данська модель Ніна Агдал, яка була кохана голлівудського актора і знаменитого холостяка Леонардо Ді Капріо, вразила користувачів мережі еротичним фото.

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Судячи з усього, свіже фото оголена модель зробила в сауні або після відвідування басейну. Для знімка красуня лише трохи прикрила рукою оголені груди.

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