Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Колишня Леонардо Ді Капріо розбурхала мережу інтимним знімком

  • 31
Модель Ніна Агдал - фото 1
Модель Ніна Агдал / instagram

Лише за кілька годин пост моделі Ніни Агдал в Instagram оцінили лайками понад 60 тисяч фоловерів.

26-річна данська модель Ніна Агдал, яка була кохана голлівудського актора і знаменитого холостяка Леонардо Ді Капріо, вразила користувачів мережі еротичним фото.

І ще: Ангел Victoria's Secret вразила абсолютно голим фото (18+)

Судячи з усього, свіже фото оголена модель зробила в сауні або після відвідування басейну. Для знімка красуня лише трохи прикрила рукою оголені груди.

Читайте також: Відвертий образ Нікі Мінаж викликав суперечки в мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4725
Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
  • 13 cічня, 18:22
  • 1956
Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
  • 13 cічня, 10:00
  • 27017
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз