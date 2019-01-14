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Ангел Victoria's Secret вразила абсолютно голим фото (18+)

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Жасмін Тукс знялась абсолютно голою - фото 1
Жасмін Тукс знялась абсолютно голою / instagram.com/jastookes

Популярна модель Жасмін Тукс здивувала прихильників відвертим голим знімком.

27-річна американська топ-модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс підкорює своєю красою не тільки з модних подіумів, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3, 4 млн підписників, і це не дивно, адже вона частенько ділиться кадрами зі зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно Жасмін і зовсім вразила прихильників, показавши знімком, на якому позує абсолютно гола і прикривається тільки руками. Ангели Victoria's Secret і справді тримають себе у чудовій формі упродовж всього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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