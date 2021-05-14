Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+)

Розкута німецька модель і колишня дівчина актора Бреда Пітта Ніколь Потуральскі розбурхала мережу свіжими відвертими фото. Підписники красуні залишилися у захваті.

Так, Ніколь Потуральскі опублікувала в Instagram серію відвертих чорно-білих знімків, на яких постала топлес. На кадрах модель позувала лише у трусиках, приймаючи різні пози. Локацією стало узбережжя іспанської Пальма-де-Майорки.

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Від сміливих знімків майже 230-тисячна армія шанувальників дівчини залишилася у захваті. Юзери засипали компліментами Ніколь.

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