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Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+)

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Ніколь Потуральскі - фото 1
Ніколь Потуральскі / instagram

Розкута німецька модель і колишня дівчина актора Бреда Пітта Ніколь Потуральскі розбурхала мережу свіжими відвертими фото. Підписники красуні залишилися у захваті.

Так, Ніколь Потуральскі опублікувала в Instagram серію відвертих чорно-білих знімків, на яких постала топлес. На кадрах модель позувала лише у трусиках, приймаючи різні пози. Локацією стало узбережжя іспанської Пальма-де-Майорки.

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Від сміливих знімків майже 230-тисячна армія шанувальників дівчини залишилася у захваті. Юзери засипали компліментами Ніколь.

Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+) - фото 459394

Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+) - фото 459395

Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+) - фото 459396

Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+) - фото 459397

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