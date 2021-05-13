Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найпривабливіші дівчатка з різних куточків світі продовжують підкорювати мережу своїми сексуальними фото. Зібрали найпікантніші кадри, якими красуні ділились в Instagram цього весняного тижня.

Популярні моделі та красуні з різних країн активно ведуть свої сторінки в соцмережі Instagram і насолоджуються теплою та сонячною весною, передає Радіо Maximum. Тому можна офіційно заявити, що сезон пляжних кадрів та купальників розпочався! Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Відкриває добірку ефектна фітоняшка та тренерка Ана Чері, яка знає, як надихати займатись спортом. Не дарма ця красуня регулярно працює над собою у спортзалі.

instagram.com/anacheri

Ще одна фітнес-модель Соммер Рей не припиняє тішити фанатів яскравими кадрами у купальниках. З будь-якого ракурсу блогерка має ефектний вигляд! Тому обрати одне фото неможливо:

instagram.com/sommerray

instagram.com/sommerray

instagram.com/sommerray

instagram.com/sommerray

instagram.com/sommerray

instagram.com/sommerray

А "британська Кім Кардашян" Демі Роуз навіть з хустинки може зробити ідеальний пляжний образ. Тренд на апетитні форми набирає популярності.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

Тим часом колумбійска фітоняшка Анллела Сагра змушує записати у спортзал навіть чоловіків, адже її сталевий прес важко не помітити. І це зовсім не фотошоп:

Нагадує про пляжний сезон і ангел Victoria's Secret Лаїс Рібейро, яка навіть у рекламі захоплює своєю природною вродою:

instagram.com/laisribeiro

Курйозна Белла Торн теж вже налаштувалась на спекотну пору року, тому влаштувала фотосесією в купальнику прямісінько у себе на подвір'ї.

instagram.com/bellathorne

instagram.com/bellathorne

instagram.com/bellathorne

І на десерт ловіть спокусливе відео від Ірини Шейк, яка і без стильного одягу має неймовірний вигляд. Зйомки топлес - як окремий вид мистецтва:

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