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Колишня астронавтка NASA спустилася на дно Маріанської западини
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Кетрін Салліван, яка в 1984 році стала першою американкою, яка вийшла у відкритий космос, стала першою жінкою, що дісталася найглибшої частини Світового океану – Маріанської западини.
68-річна Салліван занурилася в Маріанську западину разом з бізнесменом і дослідником Віктором Весково.
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Як наголошується, вони були на глибині 35 810 футів (10 915 метрів) близько 1,5 години. Експедиція була організована компанією EYOS Expeditions. Після занурення жінка поділилася враженнями з екіпажем Міжнародної космічної станції. "Для мене як океанографа і астронавта це був абсолютно незвичайний день, який буває лише раз у житті...", – сказала Салліван.
Маріанська западина – океанічний жолоб на заході Тихого океану, найбільш глибоководний серед відомих водних географічних об'єктів.
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