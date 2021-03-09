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Kia вперше показала на відео свій новий електрокар
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Компанія Kia готується до прем'єри електрокара EV6. Він був раніше відомий під кодовим ім'ям CV. Автівка покликана стати "вітриною технологій" і першим авто Kia, побудованим на новій платформі E-GMP.
Зовнішність нового позашляховика перегукується з дизайном футуристичного концепт-кара Imagine by Kia й ілюструє зміщення вектора марки у сторону електрифікації. Кросовер вже потрапляв в об'єктив фотошпигунів, але поки тільки в статусі прототипу й у "важкому" камуфляжі.
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На свіжих кадрах видно, що EV6 отримає обтічний кузов, похилий дах і сильно завалені задні стійки. Спереду є тонкі діодні фари, а рельєфну корму вінчають поворотники в формі бумерангів і розтягнуті на всю ширину задніх дверей стоп-сигнали.
Раніше шпигунам вдалося зняти салон EV6 з двома великими екранами-планшетами, що відповідають за приладову та мультимедійну системи. Ймовірно, дисплеї, розташовані впритул один до одного, будуть візуально об'єднані в єдиний блок.
В основу Kia EV6 ляже платформа E-GMP, яку модель розділить з електрокарами лінійки Hyundai Ioniq. За попередніми даними, новинка скопіює моторну гамму у серійного Ioniq 5: найпотужнішим варіантом стане повнопривідний з двомоторною установкою, яка видає 306 кінських сил і 605 Нм крутного моменту. З місця до першої "сотні" такий Ioniq 5 розганяється за 5,2 секунди.
Базовий EV6 запропонують з акумуляторною батареєю на 58 кіловат-годин, а топовий – з 72,6-кіловатною. Задньопривідний позашляховик з найбільшою батареєю зможе проїжджати на одній зарядці до 480 кілометрів по циклу WLTP. Як і Ioniq 5, батарейна система кросовера Kia зможе працювати під напругою 800 вольтів: це дозволить використовувати заряджати його від 350-кіловатного джерела за 20 хвилин.
Раніше Kia підтвердила, що назви її електричних новинок складатимуться з літер EV, за якими слідує цифра. Букви традиційно вказують на "зелений" мотор, а цифра – на позицію автомобіля у модельному ряду марки.
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