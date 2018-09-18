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Колишній соліст One Direction знявся в несподіваній фотосесії з поросятами

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Гаррі Стайлс знявся з козами, вівцями та поросятами - фото 1
Гаррі Стайлс знявся з козами, вівцями та поросятами / vogue

Британський музикант і колишній соліст гурту Obe Direction Гаррі Стайлс став обличчям круїзної колекції Gucci Tailoring 2019 року.

Це вже друга зйомка британця для модного бренду.

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У новому кампейні Гаррі, одягнений у різнокольорові жакардові та трикотажні костюми Gucci, грає з овечками, поросятами та ягнятами в саду вілли Ланте, розташованої неподалік італійського міста Вітебро.

Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276877
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276876
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276875
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276874
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276873
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci

Кампейн стилізував креативний директор бренду Алессандро Мікеле, неймовірно милі фото зняв Глен Лачфорд.

Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276868
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276869
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276870
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276871
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci - фото 276872
Гаррі Стайлс знявся в кампейні Gucci / vogue

Лінія Gucci Tailoring – це ідеально скроєні костюми, зшиті на замовлення за мірками клієнта.

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Джерело: vogue
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