Колишній керівник Формули-1 стане батьком у 89 років

Знайомтесь, це 89-річний Берні Екклстоун, і йому – 89 років. Британський бізнесмен, а також колишній керівник Формули-1 у своєму поважному віці очікує на народження четвертої дитини. Дитя буде першим від його третьої дружини Фабіани, котра молодша від нього на 45 років.

Інформацію бізнесмен підтвердив телефоном.

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Так, це трапиться влітку. Сподіваюся, він швидко навчиться грати у нарди! Після мого відходу з Формули-1 у нас було достатньо часу, щоб попрацювати над цим. Але якщо серйозно, нам, як і всім, доводиться складно в ці дні. Я просто хочу, щоб нам з Фабіаною було добре, навіть якщо ця ізоляція триватиме. На щастя, у нас ніколи не зупиняється робота на фермі. Фабіана також доглядає за своєю кавовою плантацією.

У Екклстоуна уже є три доньки від попередніх двох шлюбів – Дебора (65 років), Тамара (35) і Петра (31). Тепер же, як повідомила його нинішня дружина, у нього буде син.

Пара очікує на спільного первістка / gettyimages

"У нас все в порядку, ми перебуваємо у Бразилії. Зараз нам потрібно трохи почекати і зрозуміти, чи відбудеться ця подія тут або в Великобританії. Моя дружина щаслива, вона чекала цієї події. Радий, що у неї буде хтось, хто догляне за нею після того, як я помру", – підкреслив майбутній батько.

Нагадаємо, що Екклстоун покинув пост керівника Формули-1 у січні 2017 року, через 40 років роботи.

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