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Колишній гонщик показав рекордну колекцію автомобілів

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Біллі Карам - фото 1
Біллі Карам / zen

Колишній ралійний гонщик представив свою колекцію з 37777 тисяч автомобілів! Тільки подивіться на цю кількість машин.

Наразі це найбільше у світі зібрання машин, про що Біллі Караму видали відповідний сертифікат Книги Рекордів Гіннеса.

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Близько 30 років тому ралійний гонщик Біллі Карам з Лівану почав збирати свою колекцію. Крім автомобілів в його колекції є літаки, залізнична і військова техніка. Для більш ефектного оформлення свого зібрання, він побудував 577 діорам, за що також отримав кілька сертифікатів від Книги Рекордів Гіннеса.

Біллі Карам є багаторазовим чемпіоном Лівану з ралі. Він викупив всі свої гоночні боліди, на яких брав участь в гонках, і вони також представлені в експозиції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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