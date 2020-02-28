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Колишній гонщик показав рекордну колекцію автомобілів
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Колишній ралійний гонщик представив свою колекцію з 37777 тисяч автомобілів! Тільки подивіться на цю кількість машин.
Наразі це найбільше у світі зібрання машин, про що Біллі Караму видали відповідний сертифікат Книги Рекордів Гіннеса.
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Близько 30 років тому ралійний гонщик Біллі Карам з Лівану почав збирати свою колекцію. Крім автомобілів в його колекції є літаки, залізнична і військова техніка. Для більш ефектного оформлення свого зібрання, він побудував 577 діорам, за що також отримав кілька сертифікатів від Книги Рекордів Гіннеса.
Біллі Карам є багаторазовим чемпіоном Лівану з ралі. Він викупив всі свої гоночні боліди, на яких брав участь в гонках, і вони також представлені в експозиції.
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