Колишні працівники розповіли, як працюють додатки для знайомств

Додатки для знайомств давно вже всім відомі, але от робота у них приховує чимало дивних та цікавих фактів. Тому колишні працівники сервісів для побачень прочинили залаштунки цієї сфери.

На платформі Reddit з'явилось обговорення щодо роботи на популярних сервісах для знайомств, де колишні працівники різних сервісів розкрили незвичайні деталі праці по той бій екранів.

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Мінуси роботи

"У мене є подруга, яка працює у Tinder. У будь-якому випадку, компанія не має значення, важливо, що вся її робота полягає у видаленні недоцільних зображень. Вона цілими днями переглядає фото членів. П'ять днів у тиждень, це все, це дуже дивна робота".

"Я теж працював з цим. Доволі швидко звикаєш. Так багато членів та сідниць...всі можливі форми, розміри та кольори".

"Мій колишній хлопець працював на сайті знайомств Yahoo Italy ще на початку 2000-х. Йому доводилось прикидатись жінкою та писати чоловікам, щоб у них був стимул продовжити підписку. Як тільки клієнти це робили, то він зникав з їхнього життя".

Трішки статистики

Хлопці свайпають вправо 47% профілів, а жінки лише 12%".

"Десь 91% перших повідомлень це просто слово "Привіт", а 85% розмов починались лише після тривалих вітань".

"61% чоловіків хочуть чогось серйозного, 38% шукають тимчасові зв'язки. 87% жінок шукають серйозні стосунки, 13% – тимчасові".

"Я виявив, що жінки хочуть випадкового сексу майже так само часто, як і чоловіки, але вони не планують стримати прямо у ліжко одразу, які більшість хлопців. Дівчата, як правило, більше турбуються про створення атмосфери з кимось, навіть якщо це на один раз",

Чому люди припиняють переписуватись (розповів засновник сервісу для знайомств):

43% – уникають незручності, тому не балакають про те, що їм нецікаво

37% – співрозмовник зробив щось неприємне

36% – були надто зайняті, щоб відповісти одразу, а потім було надто пізно

32% – було лінь спілкуватись

28% – забули відповісти

25% – не змогли вигадати відповідь

23% – занадто багато людей для спілкування

22% – ніколи не припиняли спілкування

6% – інше

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