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Колись збирав монети, а тепер – осколки снарядів: зворушлива історія 12-річного Тимофія
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На жаль, війна Росії проти України вплинула абсолютно на кожного громадянина нашої країни. Від маленького і до великого. Не став винятком 12-річний Тимофій.
Про нього у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також він додав зворушливі фото, від яких буквально стискається серце.
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Міністр розповідає, що до війни 12-річний Тимофій колекціонував монети, а також марки. Тепер же він збирає осколки російських снарядів.
Від початку війни загарбники позбавили хлопця не лише його хобі. Він також став сиротою, адже батьків колона танків розстріляла у перший же день окупації. Це сталося у рідному для нього селі Шевченковому.
Упродовж місяця окупації 12-річний хлопець записував усе, що відбувається з ним, у щоденник. Ось одна із його згадок: "Я звик до того, що над моєю головою літають снаряди. У нас закінчуються хліб і терпіння".
Історія Тимофія викликає сльози на очах. І нам дуже болить від того, що наші діти змушені переживати все це, бачити все це та бути жертвами війни, яку розв'язала Росія.
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