Коли змирився з долею: відео з котом розвеселило мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного відео з котом, який прийняв свою долю та вирішив нічого не змінювати. У всіх буває такий момент у житті.

На платформі Reddit користувач з ніком Ribster_ поділився відео з котом, який вирішив змиритись зі станом справ. За короткий час ролик опинився у топах мережі, зібравши понад 10 тисяч переглядів та більш як 100 коментарів. А все тому, що на відео кіт спокійно сидить посеред величезної кількості курчат.

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"Кошеня прийняло свою долю", – відзначив автор, а коментатори весело додали, що "якщо я не бачу їх, то вони не бачать їх".

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