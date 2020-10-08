Колишня працівниця KFC стала популярною інтим-моделлю (18+)

Колишня працівниця мережі KFC розпрощалась з рутинною роботою і тепер заробляє по 120 тисяч фунтів стерлінгів за рік. А все завдяки любові до відвертих фото.

24-річна Бет Спібі проводила майже весь час, готуючи смажену курочку та працюють у Манчестері. Якось їй випала нагода знятись у короткому документальному фільмі про KFC ще у 2015 році, а також реаліті-шоу Shipwrecked, де учасники живуть на одному острові.

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Відтоді білявка відчула смак слави, адже її сторінки в соцмережах стали доволі популярними. Тож невдовзі Бет створила профіль і на порталі OnlyFans, де зірки діляться пікантними фото. Вже за перший тиждень дівчина отримала близько 1000 підписників та розпрощалась з роботою у KFC.

Зараз Бет перебралась до Австралії, де живе разом з дівчиною і заробляє на відвертих зйомках. І це не дивно, адже у дівчини більше як 13 мільйонів підписників, що приносять її від 10 до 15 тисяч фунтів стерлінгів за місяць. Тому у вільний час вона мандрує і дуже рада, що все ж зареєструвалась на OnlyFans.

"Це дало мені стільки часу, свободи та фінансів, щоб вільно жити і подорожувати світом. Хоч це й доповнюється критикою та осудливими поглядами, але особисто для мене ця робота не має мінусів. Інакше б я не жила зараз в Австралії. Я написала книгу, маю щоденний та анонімний сайт з порадами, де люди можуть спокійно спілкуватись зі мною. А без цієї роботи я б ніколи не мала можливості йти за своїми бажаннями і отримати для цього інструменти", – пояснює модель.

У майбутньому вона прагне стати автором, але найближчі кілька років не збирається прощатись зі спілкуванням з шанувальниками.

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